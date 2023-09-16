İstanbul'da plak severler Kadıköy'de buluştu

Türkiye'nin en geniş katılımlı analog müzik buluşması Kadıköy Plak Günleri, Kadıköy Belediyesi'nin bahçesinde başladı. Bu yıl 7'incisi düzenlenen etkinlikte plaklar Barış Manço anısına dönüyor. Plak günlerine sanatçıların yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Kadıköy Plak Günleri başladı. Bu yıl plaklar, Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço anısına dönüyor. Analog müzik severler, Kadıköy Plak Günleri'nde buluştu. İki gün boyunca sürecek programda bu yıl da İstanbul'un birçok noktasından plak dükkanı stantlarını açtı, plak koleksiyonerleri ve müdavimleri keyifli bir buluşma yaşadı. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri de "Çocuklar Barış Abi İçin Şarkı Söylüyor" konseriyle müzikseverlerle buluştu.

İstanbul'da ilk defa Kadıköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadıköy Plak Günleri'ne Kadıköylüler yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Kadıköylülerin yanı sıra il dışından gelen vatandaşlar da katılım gösterdi. Plak severler beğendikleri tarza uygun plakları standlardan satın aldı.

2 gün sürecek etkinlikte DJ performanslarının yanı sıra Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğretmenleri ve öğrencileri de Barış Manço adına şarkılar seslendirdi. Programın ikinci gününde de DJ performansları devam ederken saat 20.00'de Cahit Berkay, Emrah Karaca ve Deniz Tekin gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Barış Manço 2023 Anma Konseri" yapılacak. 44 plak dükkanının seçkileriyle yer aldığı Kadıköy Plak Günleri, cumartesi ve pazar günleri saat 12.00-22.00 saatleri arası açık olacak. Etkinlikte ayrıca 10 farklı illüstratör tarafından hazırlanan "Nasıl Anlatsam Bilemiyorum" adlı Barış Manço Sergisi de müzikseverlerin ziyaretine açık olacak.

"Her yıl bir sanatçımız adına düzenliyoruz"

Kadıköy Plak Günleri'nde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Her gün yeni bir etkinlikle Kadıköylünün, İstanbullunun karşısına çıkıyoruz. Bu sene temamız Barış Manço. 7'sini düzenliyoruz. Her yıl bir sanatçımızın anısına ve onun temasıyla plak günlerini düzenliyoruz. İstanbul'un neredeyse tüm plakçıları burada. Onlarla birlikte plağı hem yeni nesile tanıtıyoruz hem de geçmişi gelecekle buluşturuyoruz" dedi.

"İstanbullular muhakkak gelmeli"

Plak günlerine katılan Ünlü Şef Somer Sivrioğlu, "Kadıköy'de oturuyorum. Plaklara merakım var. O yüzden duyunca geldik. Ben caz plakları toplamaya çalışıyorum. Mahallelimiz olan Barış Manço'nun anısına yapıldı. Vatandaşlar muhakkak gelsinler. Hava çok güzel ortam çok güzel."diye konuştu - İSTANBUL