İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Sona Erdi!

Türkiye'nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali büyük ilgi gören konserler, atölye çalışmaları, sergiler ve pek çok etkinlik ile bu yıl Atatürk Kültür Merkezi'nde 4-5-6 Ekim tarihlerinde dördüncü kez yapıldı. Sanat Yönetmeni Yavuz Bingöl olan festivalin programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlandı ve Kültür Bakanlığı desteği ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirildi.

AÇILIŞTA HALK DANSLARI KORTEJİ



İstanbul Uluslararası 4. Halk Müzikleri Festivali, halk dansları ekiplerinin Şişhane Meydanı'ndan başlayıp AKM önüne dek süren coşkulu gösterileri ile başladı. AKM önünde çok sayıdayerli ve yabancı izleyicinin eşlik ettiği dansların ardından açılış töreni yapıldı.

İRFANİ TÜRKÜLER

Atatürk Kültür Merkezi'nde 4 Ekim'de İrfani Türküler konseri ile başlayan festivalde ünlü İspanyol sanatçı Buika ve Yavuz Bingöl ile Oda Orkestrası da sanatseverler ile buluştu. İbrahim Kalın, İsmail Altunsaray, Ümit Yılmaz ve Yavuz Bingöl'den oluşan İrfani Türküler grubu Anadolu'nun farklı bölgelerinden irfan olmuş türküleri seslendirdi.

İSPANYOL SANATÇI BUİKA: KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM

İspanyol sanatçı Buika, festival izleyicisinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Flamenko, soul ve cazı harmanladığı müziğiyle beğeni toplayan Grammy ödüllü sanatçının konserinin biletleri günler öncesinden tükendi. Konserde şarkılarını yorumlamanın yanında izleyicileri ile sohbet eden ünlü sanatçı "Aşkın için savaş. Kimsenin aşkının karşısında durmasında izin verme. Aşkın ve kavgan için savaş, pes etme. Seni kim aşağı çekmek isterse istesin, bunu yapmasına izin verme" diyerek sevenleri ile adeta dertleşti.

YAVUZ BİNGÖL KLASİKLERİ İLE SAHNEDEYDİ

Festivalin kapanışını yapan ünlü sanatçı Yavuz Bingöl ise unutulmaz bir konser verdi. Kendi orkestrasının yanında kalabalık bir oda orkestrası ile sahneye çıkan Bingöl, artık birer klasik olmuş 'Turnalar', 'Sarı Gelin', 'Erzurum Çarşı Pazar' gibi pek çok türküyü seslendirdi. Sanatçı ayrıca kariyeri boyunca sesi ile güzelleştirdiği pek çok halk şarkısını da izleyicisi ile birlikte söyledi.

ÜCRETSİZ HALK KONSERLERİ YAPILDI

Festival boyunda akşamları Şişhane Meydanı'nda Derya Türkan& Ümit Yılmaz, Engin Arslan & Petra NahtManova & Volkan Topakoğlu, Elif Buse Doğan ve Özgür Can Çoban konserleri de ücretsiz olarak gerçekleşti. Taksim'in en yoğun bölgesinde yapılan halk konserlerini çok sayıda yerli ve yabancı dinledi.

AŞIKLAR BAĞLAMA VE GİTARLA ATIŞTI

Festivalde ayrıca Ardahanlı baba oğlu Aşıklar Orhan & Orhan Üstündağ AKM Alt Fuaye'de ücretsiz bir konser verdi. Hayata dair pek çok konuda atışan aşıklardan baba Orhan Üstündağ saz çalarken oğul İsrail Üstündağ ise Flamenko gitarı ile ona eşlik etti.

BİN YILLIK SESLER

İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde bu sene üç tane çok özel sergi AKM Alt Fuaye'de gerçekleşti. İlkietnomüzikolog Feridun tarafından hazırlanan 'Bu Toprağın Sesleri' isimli sergide Anadolu'nun bağrından çıkmış binlerceyıllık enstrümanlar yer aldı. Anadolu'nun sözlü tarihi olan müzik aletlerinden oluşan sergi ziyaretçiler tarafından büyük ilgigördü. 'Bu Toprağın Sesleri' isimli sergide bu topraklardan dünyaya ses olmuş enstrümanların orijinalleri ve replikaları yer aldı.

ÇÖPTEN YAPILAN ENSTRÜMANLAR İLGİ ÇEKTİ

Festivaldeyeralanvebüyükilgiçekendiğeretkinlik Fungistanbultarafındanyapılan,atıklardanüretilmiş enstrümanlarınyeraldığı'ÇerÇöp'isimlisergioldu.Artık kullanılmayanveişeyaramazdiyedüşünülenmalzemelerin nasılgüzelbirerenstrümanadönüştüğünüöğrencilere uygulamalıolarakgösterenatölyeçalışmasıdayinesergi kapsamındayeraldı.SergisonundaFungistanbulgrubu yaptıkları enstrümanlardan bir konser verdi.

OKAY TEMİZ VE ÇOŞKULU RİTİMLERİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Festivalin diğer sergisi ise usta perküsyon sanatçısı Okay Temiz'in kendi özel koleksiyonunda yer alan enstrümanlardan oluşan 'Okay Temiz Vurmalı Çalgılar Sergisi' oldu. Temiz'in 50yıllık koleksiyonunda tasarıma kendisine ait pek çok malzemeden oluşan enstrümanının yanında geleneksel yerli ve yabancı vurmalı çalgılar da yer aldı. Okay Temiz ayrıca festivalde öğrencilere iki günlük ritim atölyesi verdi. Sanatçı, eğitim sonunda katılan öğrencilerle bir konser verdi.

BU BAĞLAMA NASIL YAPILIR?

İstanbul 4. Uluslararası Halk Festivali'nde 'Bağlama Atölyesi' yapıldı. Her sene yapılan atölye, bağlama sanatçısı Oktay Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'sinde yapılan atölyede bir bağlamanın tüm yapım aşamaları izleyicilere gösterildi. Üç gün boyunca yoğun ilgiyle karşılanan İstanbul 4. Halk Müzikleri Festivali'ne yaklaşık 20 bin kişi katıldı. https://uluslararasihalkmuziklerifestivali.com havadan görüntülendi.