Irak'ta Türk Mutfağından Çiğ Köfte Tanıtıldı

Irak'ın Kerkük kentinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen kültürlerarası tanıtım fuarında Türk mutfağından çiğ köfte tanıtıldı.

Irak, Mısır, Ürdün, Suriye, Kuveyt, İran ve Hindistan'ın katıldığı uluslarası fuarda, Kerküklü iki kardeş; İbrahim Cevdet Zülal ve Abdülmecid Cevdet Zülal kurdukları stantta ziyaretçilere çiğ köfte ikram etti.

Türkiye'den getirilen özel baharatlarla yapılan çiğ köfte yoğun ilgi gördü.

AA muhabirine konuşan İbrahim Cevdet Zülal, Irak'ta çiğ köfte kültürünün çok yeni olduğunu söyledi.

Yıllar önce bir ağabeyinin Gaziantep'te üniversite eğitim gördüğünü ve orayı ziyareti sırasında tattığı çiğ köfteyi çok beğendiğini belirten Zülal, yıllar sonra bu lezzeti Kerkük'te de tanıtmaya karar verdiğini dile getirdi.

Irak'ta Türk mutfağına büyük ilgi olduğuna dikkati çeken Zülal, çiğ köftenin yanı sıra mantı kültürünü de yaymayı planladıklarını aktardı.

Fuarda günlük yaklaşık 12 kilogram çiğ köfte ikram ettiklerini dile getiren Zülal, yaklaşık bir hafta daha kurdukları stantta tanıtım yapacaklarını belirtti.

Zülal, "Burada nasıl hamburger ve pizza tanıtıldıysa biz de çiğ köfteyi tanıtmayı ve sevdirmeyi planlıyoruz." dedi.