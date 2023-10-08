Hindistanlı Sanatçılar Yozgat'ın Çekerek ilçesini ziyaret etti

Hindistan'dan gelen 35 sinema ve ses sanatçısı, Yozgat'ın Çekerek ilçesini gezdi. İlçenin tarihi ve turizm alanları hakkında bilgi alan sanatçılar, burada film ve müzik prodüksiyonları yapabileceklerini ifade ettiler.

Hintli sanatçılar Yozgat'ın Çekerek ilçesine hayran kaldı

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesine Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'ın daveti üzerine gelen Hindistanlı sinema ve ses sanatçıları, ilçenin doğal güzelliklerini yerinde görme imkanı buldu.

Hindistanlı İş İnsanı Tajamul Hussain organizatörlüğünde Türkiye'ye gelen Hindistanlı sinema ve ses sanatçılarından oluşan 35 kişilik bir grup Tokat gezisinin ardından Çekerek ilçesine geldi. Burada Çekerek Bilim Merkezi, Çekerek Millet Bahçesi ve Çekerek Rafting Parkurunu gezme imkanı bulan Hintli sanatçılar, ilçenin tarihi ve doğal yerleri hakkında Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'dan bilgi aldı. Ziyaret sırasında ilçe halkı, Hintli sanatçılara yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hintli sanatçılar ilçemize hayran kaldı

Kente yeni atanan ve ilçe ziyaretlerini sürdüren Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'da bir süre Hintli sanatçıların ilçe gezilerine katılarak, "Hintli sanatçılarımız da benim gibi Çekerek ilçemize hayran kaldılar ve burada film ve müzik prodüksiyonları yapabileceklerini ifade ettiler. Gerçekten burası Yozgat için ayrıcalıklı bir alan haline dönüşmüş. Gördük çok memnun olduk. Hindistan'dan kalkıp buraları görmek üzere gelen kıymetli misafirlerimizi, onları misafir eden kıymetli belediye başkanımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Coğrafyamızın güzelliklerini tanıttık

Türkiye-Hindistan arasında kültür kaynaşması ve dostluğu pekiştirmek amacıyla Hindistanlı sanatçıları Çekerek'te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirten Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ise, "Hindistan Bollywood yıldızları, ses sanatçıları ilçemize geldiler. İnşallah memnun kalmışlardır. İlçemizi beğenmişlerdir. Ülkemizin güzellikleri, coğrafyamızın güzelliklerini gelen misafirlerimizi tanıtmaya çalıştık. Kendi gastronomimizle, kendi yöresel yemeklerimizi ikram ettik. Misafirlerimiz Bollywood yıldızları oldukları için onların da Çekerek ile ilgili hayal kurmaları, Çekerek'teki bu güzellikleri kendi sinema dünyalarına taşımalarını da bekliyoruz. Onlardan da

inşallah bir girişim gelir. şeklinde konuştu.

Hindistanlı İş İnsanı Tajamul Hussain de film sektörünün yıldızlarıyla Çekerek ilçesini ziyaret ettiklerini ifade ederek, burada olmaktan memnun olduklarını aktardı. Hussain, ileri de Çekerek ilçesinde film ya da müzik prodüksiyonları yapabileceklerini ifade etti.