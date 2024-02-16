Fotoğraf Sanatçısı Tahsin Ceylan'ın 'Hayalet Ağlar ve Marmara'ya Hayat Verenler' Sergisi Açıldı

Fotoğraf Sanatçısı ve Görüntü Yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Hayalet Ağlar ve Marmara'ya hayat verenler" fotoğraf sergisi açıldı.

"Marmara'ya hayat verenler" ve "Marmara'ya zarar verenler" olarak iki bölümden oluşan sergide, Tahsin Ceylan tarafından Kocaeli ve Marmara Denizi'nde çekilen 45 fotoğraf yer alıyor.

TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergide, AA muhabirine bilgi veren Ceylan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi ile uzun yıllardır Marmara'nın özellikle de İzmit Körfezi'nin çevre ve ekosistemiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bütün canlıların soluduğu havadaki oksijenin yüzde 70'inin denizlerden sağlandığını ifade eden Ceylan, deniz çayırlarının fotosentezinden biyosfere salınan oksijenin tüm canlılar için yaşam kaynağı olduğunu belirtti.

Denizde bırakılan balıkçı ağlarının neden olduğu sıkıntıları da anlatan Ceylan, "Balıkçılar ağ atıyorlar, ağları dipten çekiyorlar, gelmeyince de kesip bırakıyorlar, bıraktıkları zaman da o ağlar orada aslında avlanmaya devam ediyorlar. Çünkü o ağlara takılan balıklar, yengeçler kendilerini kurtaramıyorlar ve orada çırpınarak ölüyorlar." dedi.

Bunun daha önce belgeselini hazırladıklarını, sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu ağları çıkartmak istediğini ve büyük bir proje yürütüldüğünü belirten Ceylan, bir aydan fazla bir süre İzmit Körfezi'nden 5 tonun üzerinde ağ çıkartıldığını bildirdi. Ceylan, o ağların bu sergide "Marmara'ya zarar verenler" kısmında yer aldığını söyledi.

Belediyenin desteğiyle denizlerin o ağlardan temizlenerek geri dönüşüme gönderildiğini aktaran Ceylan, sergiye verdikleri destek nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TAV Esenboğa Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Açılışa Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu da katıldı.