Dikili Kitap Günleri Başladı

İzmir, Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Dikili Kitap Günleri, 75. Yıl Parkı'nda açılış töreniyle başladı. Etkinlik, 6 Ağustos'a kadar devam edecek.

İzmir, Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerini kapsayan 2'nci Dikili Kitap Günleri, 75. Yıl Parkı'nda düzenlenen açılış töreniyle kapılarını açtı.

Dikili Belediyesi ve YAYKOOP iş birliğiyle düzenlenen 2'nci Dikili Kitap Günleri, okurla buluştu. 6 Ağustos'a kadar devam edecek olan etkinlik, 75. Yıl Parkı'nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Dikili ve ilçe dışından pek çok vatandaşın ilgi gösterdiği kültür şenliğinin ilk gününde CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, YAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya açılış kurdelesini birlikte kestiler.

TÜRKAN ŞORAY SÖYLEŞİ YAPTI

Açış konuşmaları sonrasında 2'nci Dikili Kitap Günleri'nin onur konuğu, Türk sinemasının 'Sultanı' ünlü sanatçı Türkan Şoray "Yaşama Dair Ne Varsa" konulu söyleşide sevenleriyle buluştu.

BAŞKAN KIRGÖZ: "KÜLTÜR VE SANAT KENTİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, törende şunları söyledi:

"Belediye hizmetlerimiz kapsamında alt ve üst yapı çalışmalarımızın yanı sıra toplumcu belediyecilik anlayışıyla sosyal ve kültürel projelere de önem veriyoruz. Dikili tarihinde bir ilk olarak 'Kitap Dikili'de Güzel' sloganıyla geçtiğimiz yıl YAYKOOP ortaklığında başlattığımız Dikili Kitap Günleri'ni bu yıl daha da büyüterek gerçekleştiriyoruz. Dikili'miz her zaman Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve emanet ettiği cumhuriyetimizden, aydınlıktan yana tavır almıştır. Bu bilinçle kültür ve sanat kenti olma yolunda somut adımlar atmaya devam edeceğiz. 9 gün boyunca 65 yayınevi standının binlerce kitap seçeneği sunacağı, güzel Dikili'mizin sokaklarında edebiyatın konuşulacağı, şiirlerin okunacağı, müzik seslerinin duyulacağı 2'nci Dikili Kitap Günleri'nde ülkemizin değerli sanatçılarını, yazarlarını, şairlerini ve siyaset insanlarını söyleşi ve imza günü etkinliklerinde yurttaşlarımızla bir araya getireceğiz."