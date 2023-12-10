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Bursa Huzurevi Yaşlılarından Renkli Etkinlik

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar, grafiti veya yağlı boya yaparak duvarları tuvale dönüştürüp, kendi ortak yaşam alanlara renk kattı. Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürmesine yönelik etkinlik düzenledi. Huzurevi sakinleri, ressamların çizimlerini renklendirme işini üstlendi ve duvarlara renkli bir cümbüş yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde kalan yaşlılar, grafiti veya yağlı boya yaparak duvarları tuvale dönüştürüp, kendi ortak yaşam alanlara renk kattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 7'den 70'e toplu tüm kesimlerine yönelik farklı aktiviteleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, huzurevi sakinlerinin sağlıklı bir yaşam sürmesine yönelik etkinlik düzenledi.

Gerek kültürel ve sanatsal aktivitelerle dolu atölye çalışmaları gerekse farklı gezi etkinlikleriyle sosyal bir yaşam süren huzurevi sakinleri, bu kez renkli bir etkinliğe imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları, huzurevi binası içindeki ortak kullanım alanlarının duvarlarını bir tuval gibi kullanıp, çizimler yaparken, çizimleri renklendirme işini ise huzurevi sakinleri üstlendi.

Bazı huzurevi sakinleri, ellerine aldıkları sprey boyayla grafitideki hünerlerini sergilerken bazıları ise duvarlara el baskısı yapıp, geleceğe iz bıraktı.

Hafta sonu boyunca devam etkinlikte huzurevi adeta sanat atölyesine dönerken bir birinden farklı resimlerle duvarda renk cümbüşü yaşandı. Yaşam alanlarına renk katmanın keyfini yaşayan huzurevi sakinleri, kendilerine bu imkanı sunun ressamlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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