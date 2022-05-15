Bursa'da ırklarında en iyi köpekler yarıştı - Haberler

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Bursa'da ırklarında en iyi köpekler yarıştı

AA - Cem Şan - Kültür Sanat
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Kinoloji Dernekleri Federasyonunca (KDF) düzenlenen "Ulusal Irk Standartları (CAC) Yarışması", Bursa'da yapıldı.

Kinoloji Dernekleri Federasyonunca (KDF) düzenlenen "Ulusal Irk Standartları (CAC) Yarışması", Bursa'da yapıldı.

Kentteki bir kafeteryada düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 150 köpek katıldı.

Hakemler, Dünya Köpek Federasyonu'nun (WDF) belirlediği standartlara göre kuyruk ve kulakların durumu, yürüyüşü sırasında baş ve ayakların konumunun da yer aldığı 10 kriterde değerlendirme yaptı.

Yarışmada dereceye giren köpeklerin sahiplerine madalya ve plaket verildi, mama hediye edildi.

Federasyon Başkanı Fatih Pehlivan, AA muhabirine, hayvanseverlere ırkları tanıtmak istediklerini belirterek, "Yarışmaya yavru, genç ve yetişkin olmak üzere 150 köpek katıldı. Birçok ırk vardı. Özellikle milli köpeklerimiz aktifti. Yaklaşık 25 Akbaş köpeği yarışmaya katıldı. Bu yarışmaları daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Federasyon asbaşkanı Şerife Sözer de yarışmanın İzmir, İstanbul, Antalya ve Eskişehir'de de düzenleneceğini aktardı.

AA / Cem Şan - Kültür Sanat

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