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Boğaziçi Gençlik Korosu ENKA Oditoryumu'nda sahne alacak

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Şef Masis Aram Gözbek tarafından kurulan Boğaziçi Gençlik Korosu, 5 Aralık'ta ENKA Oditoryumu'nda sahne alacak. Koro, Türkiye'de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul ediliyor ve birçok eseri yorumlayacak.

Şef Masis Aram Gözbek tarafından kurulan Boğaziçi Gençlik Korosu, 5 Aralık'ta ENKA Oditoryumu'nda sahne alacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, 2023 Dünya Koro Sempozyumu'nda Türkiye'yi temsil eden Boğaziçi Gençlik Korosu, Türkiye'de koro kültürünün yaygınlaşmasında öncü kabul ediliyor.

Koro, "Kızılcıklar Oldu Mu?", "Yayla Yollarında Yürüyüp Gelir", "Kara Üzüm Salkımı", "Ben Seni Bulmuş İken", "Nyon Nyon", "Balleilakka" ve "Pseudo-Yoik"adlı eserlerin de aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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