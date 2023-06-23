Başakşehir'de 'Yazıyorum' sergisi açıldı

Başakşehir Belediyesi, cumhuriyetin 100'üncü yılında düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Yazıyorum' sergisine ev sahipliği yaptı. Ziyarete açılan sergide Kur'an-ı Kerim'in mealini Latince kaleme alan sanatçı Ethem Çalışkan'dan hat sanatçısı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı'ya, İrlandalı kaligrafi sanatçısı Denis Brown'dan Uzak Doğu yazı sanatının öncü ismi Ali Lei Gong'a kadar birçok sanatçıya ait nadide eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yazıyorum Sergisi, 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Başakşehir'deki vatandaşların katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi. Başkan Kartoğlu, katılan sanatçılara plaket takdim ettikten sonra sergi alanını gezdi.

KARTOĞLU: SANATÇILARIMIZA İMKANLAR SUNACAĞIZ

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "İçerisinde birçok kıymetli eserin olduğu bu muhteşem açılışı sanatçılarımızla birlikte yapacağız. Öncelikle sanatçılarımızın her birine çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadınız, bizimle birlikte oldunuz. Bizi onurlandırdınız ve şereflendirdiniz. İnşallah buradaki eserleri insanlarımız gezince esinlenecekler ve çok büyük bir keyif alacaklar. İçinde bulunduğumuz bu mekanın daha önce de çok güzel eser, sanat sergileri oldu. Oradaki geri dönüşler bizi gerçekten çok mutlu etti. İnşallah buradaki sergilerle birlikte ve bundan sonraki yapacağımız sergilerle birlikte insanlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Düsturumuz hep şu; dev gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi var gücümüzle çalışmak. Bundan sonra da inşallah biz var gücümüzle çalışacağız. Sanatçılarımıza imkanlar sunacağız" dedi.

SUBAŞI: ÇOK FARKLI ANLAYIŞLAR BİR ARADA

Hat sanatçısı Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, "Bugün Başakşehir'de çok güzel bir ortamda bir araya geldik. Sergi'nin adı 'Yazıyorum'. Bir tarafta artık aramızda olmayan hattatlarımızın, günümüzdeki hattatlarımızın yazılarından bir ışık ve nur gibi istifade ettiği büyük imzalara ait eserler var. Onların hemen yanı başında genç, orta ve ileri nesilden üstatlarımızın eserleri var. Çok farklı yorumlar ve çok farklı anlayışlar bir arada" diye konuştu.