Atatürk'ün Vefatının 85. Yılı Safranbolu'da Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı Safranbolu'da düzenlenen törenle anıldı. Safranbolu Kaymakamı, Belediye Başkanı ve birçok vatandaşın katıldığı törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 85. yılında Safranbolu'da anıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi Safranbolu'da da hayat durdu. Vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen törene, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Refik Çavuş, Safranbolu Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Seyfi Türkyılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, Dernek, Oda, STK Başkanları, emniyet güçleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Günün anısına Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda yer alan Atatürk anıtına çelenk sundu. Saatler 9.05'i gösterdiğinde törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Çelenk sunma töreni günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sona erdi.