Atatürk'ün ölüm yıl dönümü törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Ankara'nın Beypazarı ve Çubuk ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı. Törenlerde çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca öğrenciler tarafından şiirler okundu ve ödüller verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Ankara'nın Beypazarı ve Çubuk ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Beypazarı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

Çubuk ilçesinde de Atatürk Parkı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Belediye görevlileri tarafından Atatürk Anıtı'ndaki meşaleler yakıldı.

İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden etkinlikler kapsamında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Etkinlikte, "Atatürk ve Vatan Sevgisi" konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından ödülleri verildi.

Çubuk Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 85'inci yılında koreografiyle andı.