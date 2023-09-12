Aşık Veysel'in Son İsteği Gerçekleşti: Sivrialan Köprüsü

OZAN Aşık Veysel'in, 1973'te köyü Sivrialan'da kendisini ziyaret eden ve ölmeden önceki isteğini soran dönemin Sivas Valisi Celal Kayacan'dan Kızılırmak Nehri üzerine köprü yapılmasını talep ettiği ortaya çıktı. Bu isteğin hemen ardından Veysel hayata gözlerini yumunca Vali Kayacan, talebi vasiyet kabul edip, talimat verdi. 2 yıl içinde tamamlanan köprü, 1975'te 'Sivrialan Köprüsü' adı ile hizmete açıldı.

UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı'nca 2023 yılının 'Aşık Veysel Yılı' olarak ilan edilmesiyle Sivas'ta ozanı anmak için etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerin yanı sıra Aşık Veysel'in hayatına dair yeni detaylara ulaşıldı. 21 Mart 1973'te hayatını kaybeden Aşık Veysel'in, 1973'te köyü Sivrialan'da kendisini ziyaret eden ve ölmeden önce son isteğini soran dönemin Sivas Valisi Celal Kayacan'dan Kızılırmak Nehri üzerine kolay ulaşım için köprü yapılmasını talep ettiği ortaya çıktı. Bu isteğin ardından ozan hayata gözlerini yumunca Vali Kayacan, talebi vasiyet kabul edip, köprü yapımı için talimat verdi. Haziran 1973'te başlayan köprü inşası, 1975'te tamamlandı. Köprü aynı yıl 'Sivrialan Köprüsü' adı ile hizmete açıldı.

'VALİ KAYACAN, 2-3 SAAT AŞIK VEYSEL İLE KONUŞTU'

Vali Kayacan'ın ziyareti sırasında Aşık Veysel'in talebine şahitlik eden gazeteci Yücel Yönal (81), Aşık Veysel ile ilgili yayınlarım çıkmaya başladığı zaman; Aşık Veysel'e daha büyük ilgi duymaya başladım. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmazdım. Köprü hikayesi ise Veysel'in ağır hasta olduğuna dair bir duyum almıştım. Bunu o zamanların Valisi Celal Kayacan'a ilettim. O da bana, 'Sabah erkenden valiliğe gel ve beraber köye gidelim' dedi. O zamanlar erken gitmemizin sebebi ise Kızılırmak'ın suyu çoğalmadan araba ile geçmemiz gerekiyordu. Sabah erkenden Aşık Veysel'i ziyarete gittik. Vali Celal Kayacan, 2-3 saat Aşık Veysel ile konuştu. Vali Kayacan, Aşık Veysel'den ölmeden önce bir şey isteyip, istemediğini sordu. Aşık Veysel de Kızılırmak'ın üzerine bir köprü yapılmasını istedi. Vali Kayacan ise köprünün yapılacağını söyledi. Hemen ardından köprü yapımına başlandı ama ne yazık ki Aşık Veysel göremedi. Aşık Veysel'in arzusu yerine getirildi. Bu köprü aradan 50 yıl geçmesine rağmen herkese yol veriyor dedi.

'BENİ YAZMA, YOLUMU YAZ'

Yönal, Aşık Veysel'in kendisinden de köyüne gelen yolun haberini yapmasını istediğini belirterek, Bana da bu konuda bir sözü olmuştu. Onu hep haber yaptığım için bana 'Yücel artık beni yazma' dedi. Ben de 'Ne yazacağım o zaman' dediğimde, bana 'Yolumu yaz' demişti. Allah, devletimizden razı olsun ki köprü yapıldı ve bu yola kavuşuldu. Buradan her geçtiğimde onu hatırlıyorum. Köprünün yapılması ile çevre köylüler de büyük bir bunalımdan kurtuldu diye konuştu.