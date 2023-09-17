Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Konyaaltı Caz Günleri başladı

Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark'ta bu yıl ikincisini düzenlediği Konyaaltı Caz Günleri, müzikseverlerin yoğun katılımıyla başladı. Etkinlik, 7 Ekim'e kadar her cumartesi günü devam edecek.

Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin HayatPark'ta bu yıl ikincisini düzenlediği Konyaaltı Caz Günleri, müzikseverlerin yoğun katılımıyla başladı.

Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl ikincisini HayatPark'ta düzenlediği Konyaaltı Caz Günleri, Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet'in sahne almasıyla başladı. Halka açık ve ücretsiz olan etkinlik, 7 Ekim'e kadar her cumartesi günü HayatPark'ta düzenlenmeye devam edecek. 23 eylülde Elif Çağlar Band, 30 eylülde Seran Bilgi, 7 ekimde ise Ece Gösu ile İrem Demirer sahne alacak.

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, etkinlikte "Sizlere, sanata ve sanatçıya her daim önem veren Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Semih Esen'in selamını iletmek istiyorum. HayatParkta, yeşilin içinde böylesi güzel bir akşamda keyifli vakit geçirmenizi istiyoruz" dedi. Bostan, konuşmasının ardından sanatçı Ayşegül'e plaket ve çiçek takdim etti.