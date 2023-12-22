Alaşehir'de Aşık Veysel anısına program düzenlendi

Halk ozanı Aşık Veysel, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen programla yad edildi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda Aşık Veysel'in hayatı anlatıldı, türküleri seslendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, yaptığı konuşmada Aşık Veysel'in bu toprakların yetiştirdiği en büyük ozanlardan birisi olduğunu belirterek, ozanın bıraktığı eserlerin halen güncelliğini koruduğuna dikkat çekti.

Ölümünün 50. yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılının "Aşık Veysel Yılı" olarak ilan edildiğine işaret eden Güneş, "Çocuklarımızın, gençlerimizin örnek alabileceği ve onun kültürünü yaşatabileceği etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

Programa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Dilek, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, Esnaf Sanatlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere ve vatandaşlar katıldı.