Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları programı Sapanca ilçesinde sona erdi. Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye'den 22 şairin katıldığı programda, şairlerin eserleri dinleyicilerle paylaşıldı ve hediye takdim edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "22. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" sona erdi.

Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Türkiye'den 22 şairin kent genelinde lise, üniversite, ilçe ve Büyükşehir işletmelerinde sanatseverlerle buluştuğu programın final gecesi Sapanca ilçesinde yapıldı.

Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde Sedat Anar'ın müzik dinletisiyle başlayan programda, aralarında yurt dışından misafirlerin de bulunduğu 22 şair, eserlerini dinleyicilerle paylaştı.

Çok sayıda sanatseverin katıldığı ve 3 gün süren programda şairlere hediye takdim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sanatın en özel dallarından şiir şehrimizde hayat buldu. 3 gün boyunca devam eden programlarıma katılan tüm hemşerilerimize ve şairlerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.