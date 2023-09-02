'100'ÜNCÜ YIL MARŞI'NIN SÖZ YAZARI VE BESTECİSİ KÖMÜRCÜ: 100 YILDA BİR OLACAK BÜYÜK GURUR

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen '100'üncü Yıl Marşı Yarışması'nda, söz ve bestesiyle birinci olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü, "100 yılda bir olacak olan bir şey, her müzik insanının hayalinde olan bir amaç, hedef. Bana nasip olması çok büyük gurur. Onur, gurur, mutluluk bunlar çok yetersiz kelimeler. Ben bu marşı çok yoğun hissiyatla, çok yoğun duygularla yazdım" dedi.

ZBEÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın düzenlediği '100'üncü Yıl Marşı Yarışması'nda, yazdığı marşla birinci oldu. Söz ve bestesi Kömürcü'ye ait olan marş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100'üncü Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından seslendirildi. Doç. Dr. İlker Kömürcü, evinin manzarasındaki Türk bayrağından esinlendiğini ve yoğun duygularla marşı kaleme aldığını ifade ederek, şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı vesilesiyle pek çok marş ortaya çıktı. Bir marş enflasyonu oldu. Bunları dinlediğimde içimden bir his geliyordu; 'Ben bunlardan daha iyisini yapabilirim.' İyi bir şeyler yapabileceğimi hissediyordum ve bu hissiyatla birlikte piyanonun başına geçtiğimde ilk dizeler hep aklımda vardı, 'Parlayan yıldızı Anadolu'nun.' Bu ilk dizeler, evimin penceresinden baktığımda, üniversitemizin diktiği Türk bayrağına baktığımda, hep evin içinde mırıldandığım dizelerdi. Piyanonun başına oturduğumda bunu marşa dönüştürme isteği oluştu. Marşım tamamlandığı zaman gerçekten çok coşkulu, güçlü bir marş olduğunu düşündüm. Türk milletini, coşkusunu, yüksek karakterini, yüce duygularını ifade edebilecek güçlü bir marş ortaya çıktı. Gerçekten bu güçlü marşı da bir yarışmaya gönderme arzusu doğdu."

'BÜYÜK GURUR'

Ödül aldığı gece, heyecanının zirve yaptığını söyleyen Kömürcü, "Her zaman söylüyorum ama 100 yılda bir olacak olan bir şey, yani her müzik insanının hayalinde olan bir amaç, hedef. Bunun bana nasip olması tabii çok büyük bir gurur. Onur, gurur, mutluluk bunlar çok yetersiz kelimeler. Ben bu marşı çok yoğun hissiyatla, çok yoğun duygularla yazdım. O geceki duygum, 'Bir gemiyi yaptınız da denize bıraktınız' gibi. Artık milletin beğenisine sunmuş olduk. Umuyorum milletin gönlünde hak ettiği yeri bulur" diye konuştu. Birinci seçildiğinde yaşadığı heyecanı da anlatan Kömürcü, "Çok inandığım, güçlü bir marş olduğunu biliyordum ama binlerce marş yazıldı. Bütün müzik insanları, bunun için kalem oynattılar, çaba sarf ettiler. Bu kadar insanın içinden benim marşımın seçiliyor olması çok büyük bir gururdu benim için. Gerçekten bir süre inanmakta güçlük çektim. Gerçekten Türk milletinin birlik ve beraberliğini, coşkusunu çok iyi anlatan, çok etkili bir marş olduğuna da inanıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)