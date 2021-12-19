(DRONE) Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı beyaza büründü - Haberler
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(DRONE) Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı beyaza büründü

AA / Kamil Altıparmak - Haberler | Güncel

Manisa'daki Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı kar yağışı ile beyaza büründü.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'daki Kula- Salihli Unesco Global Jeoparkı kar yağışı ile beyaza büründü.

Antik Çağ coğrafyacısı Strabon'un "Geographika" eserinde "Yanık Ülke" olarak tanımladığı Kula Volkanik Jeoparkı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Sönmüş lav kalıntılarıyla oluşan bazalt kayaları, kar yağışı üzerine havadan görüntülendi.

Yükseklikleri 20 ila 160 metre arasında değişen volkan konileri, koyu renkli bazalt kayalar ve kızılçam ağaçları, beyaz örtüyle bütünleşti.

Kar altındaki jeoparkı ziyaret edenler, yürüyüş yaptı, tırmanma köprülerini kullanıp karın keyfini yaşadı.

(DRONE) Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı beyaza büründü

(DRONE) Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı beyaza büründü

(DRONE) Kula-Salihli Unesco Global Jeoparkı beyaza büründü

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AA / Kamil Altıparmak - Son Dakika Haberleri

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