Kudüs Karikatürleri İçin Jüri Değerlendirmesi Tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın jüri değerlendirmesi tamamlandı.

Karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları ve konuları zenginleştirici bir perspektifle işlemesi beklenen yarışmanın başvuruları 16 Kasım'da sona erdi.

Yarışmaya 40 ülkeden 329 karikatürist tarafından gönderilen 788 eser, ön jüri tarafından değerlendirildi ve yaklaşık 30 eser finale kaldı.

Finale kalan eserler ise Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Portekiz'den Vasco Gargalo, Fransa'dan Shahrokh Heidari, Mısır'dan Wesam Khalil, Suriye'den Yaser Ahmad ve İran'dan Nahid Maghsoudi'nin yer aldığı ana jüri tarafından 2 gün süren toplantılarda incelendi ve ödül alacak isimler belirlendi.

Birinciye 15 bin lira ödül

Yarışmayla İsrail işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturulması ve Kudüs'te yaşayan yaklaşık 400 bin Müslüman üzerinde uygulanan ayrımcı politikalar ile Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirilen ibadet özgürlüğü kısıtlamalarına dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası kamuoyunu harekete geçirmesi beklenen yarışma, Kudüs bağlamında kültürel miras bilincini, sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, kültürel miras çerçevesinde sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"nın kazananları, 9 Aralık'ta Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Yarışma neticesinde birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 7 bin 500 lira ödül verilirken, biner lira değerinde "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", "Naci el-Ali Özel Ödülü", "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", "II. Abdülhamit Han Özel Ödülü" ve "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü" de sahiplerini bulacak. - İSTANBUL