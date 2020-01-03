Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin yerine Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi
İran dini lideri Ali Hamaney, ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani'nin yerine, yardımcısı Kaani'yi atadı
Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülke lideri Ali Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı. Kaani, İran-Irak savaşında Nasr-5 ve İmam Rıza-21 Tugayı komutanlığını yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle