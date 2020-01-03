Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin yerine Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi

03.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:09

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi.



İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ülke lideri Ali Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı. Kaani, İran-Irak savaşında Nasr-5 ve İmam Rıza-21 Tugayı komutanlığını yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle