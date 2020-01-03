Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin yerine Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi
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Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin yerine Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi

İran dini lideri Ali Hamaney, ABD saldırısında ölen Kasım Süleymani'nin yerine, yardımcısı Kaani'yi atadı

03.01.2020 14:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:09
Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin yerine Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi

Irak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Gücü Komutanı 'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani getirildi.


İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, ülke lideri Ali Hamaney, Süleymani'nin yerine, yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi atadı. Kaani, İran-Irak savaşında Nasr-5 ve İmam Rıza-21 Tugayı komutanlığını yapmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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