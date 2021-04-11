KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADAİSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir iş yerinde kumar oynayanlar ile koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere baskın düzenlendi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KUMAR OYNAYANLARA BASKIN KAMERADA

İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de bir iş yerinde kumar oynayanlar ile koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere baskın düzenlendi. Toplam 84 bin 615 lira idari para cezası kesilirken, daha önceden ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için mühürlendiği tespit edilen iş yeri tekrar mühürlendi. Polisin baskın anları da kameraya yansıdı. Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan ve daha önceden ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği için mühürlendiği tespit edilen iş yerinde dün saat 22.00'de yapılan kontrollerde, içerde 14 kişinin bulunduğu, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı, sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve kumar oynamada kullanılan 370 adet pul bulunduğu tespit edildi. Yine Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde dün saat 18.00'de bir iş yerinde yapılan kontrollerde içerde 5 kişinin bulunduğu ve sokağa çıkma yasağının ihlal ettiği belirlendi. Her iki iş yerinde bulunan toplam 17 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi'ne istinaden 65 bin 911 lira, Kumar oynayan 13 kişiye de 18 bin 704 lira olmak üzere toplam 84 bin 615 lira idari para cezası işlemi uygulandı. Tevfikbey Mahallesi'nde bulunan iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İş yeri sorumlusu hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı