Küçükçekmece'de eski eşinin öldürdüğü kadının cenazesi adli tıpa götürüldü

Olay, saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre, Gülsüm Yarış yaklaşık 1 yıl önce eşi Sedat Kalındaş'dan boşandıktan sonra Şanlıurfa'dan İstanbul'da ailesinin yaşadığı apartmana taşındı. Çocuklarını görmeye eski eşinin yaşadığı Halkalı Merkez Mahallesindeki eve gelen Sedat Kalındaş tabancayla, Yarış'a evin içindeyken başına bir el ateş etti. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Gülsüm Yarış'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KADIN CİNAYETİ ESKİ EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ - 2 Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet