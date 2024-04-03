Küçükçekmece'de Otele Silahlı Saldırı

Küçükçekmece'de 4 katlı otele uzun namlulu silahla ateş edildi.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'taki otele uzun namlulu silahla ateş açtı.

Mermilerden biri yolcu taşıyan seyir halindeki metrobüse isabet etti. Otelin dış cephesi de çok sayıda isabet aldı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik çemberi oluşturdu.

Olay yeri inceleme ekipleri, uzun namlulu silah ya da silahlara ait çok sayıda boş kovan buldu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.