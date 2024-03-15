Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece'de Kuyumcu Soygunu: Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Güncelleme:

Küçükçekmece'de yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 hırsızın kuyumcudan çaldığı 250 bin lira değerindeki altınlarla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek soyguncuları yakaladı.

Küçükçekmece'de kuyumcudan 250 bin lira değerinde altın çalarak kaçan yüzleri cerrahi maskeli ve silahlı 2 hırsızın kuyumcuyu soydukları anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüleri inceleyen polis ekipleri, kardeş oldukları belirlenen 2 soyguncuyu yakalayarak gözaltına aldı.

Küçükçekmece Atatürk Mahallesinde 09 Mart'ta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüzlerinde cerrahi maskesi bulunan 2 şahıs cadde üzerindeki kuyumcuya girmiş, silahlarını iş yeri sahibi Bahtiyar Koç'a yönelten şüpheliler vitrinde bulunan altınları yanlarına getirdikleri poşete koymasını istemiş, o esnada dışardan bir vatandaşın 'Polis' diye bağırması üzerine panik yapan şüpheliler poşeti alarak hızlı bir şekilde alarak kuyumcudan kaçmıştı. 250 bin lira değerinde altın çalan şüpheliler kaçtıkları esnada ellerindeki silahlar ile etrafa rastgele ateş açmıştı.

Olayın ardından polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise

6 adet kovan bulunurken kurşunlardan birinin park halinde bulunan araca isabet ettiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen Selim B. (42) ve Ferhat B. (27) isimli şüpheliler polis ekipleri tarafından 11 Mart'ta yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kardeş oldukları belirlenen şüphelilerin üzerlerinden ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek ve 5 bin 495 TL para çıktı. İki kardeş sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kuyumcu soygununa ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işyeri sahibinin oturduğu sırada içeriye giren hırsızlar, silahlarını doğrultarak altınları istiyor. Ardından paniğe kapılan hırsızlar aldıkları altınlara kaçarak uzaklaşıyor. Soyguncu kardeşlerin kaçtıkları anlar da güvenlik kamerasına yansıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adem Demir kimdir? Memleket Partisi Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Adem Demir kaç yaşında, nereli? Erdoğan İncedayı kimdir? Zafer Partisi Denizli Kale Belediye Başkan Adayı Erdoğan İncedayı kaç yaşında, nereli? Mahmut Elihayrat kimdir? Memleket Partisi Konya Ereğli Belediye Başkan Adayı Mahmut Elihayrat kaç yaşında, nereli? Kemran Vezir kimdir? Zafer Partisi Denizli Honaz Belediye Başkan Adayı Kemran Vezir kaç yaşında, nereli? Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Adem Irakın kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Buldan Belediye Başkan adayı Adem Irakın kaç yaşında, nereli? Serhat Bedir Gidiş kimdir? Zafer Partisi Denizli Güney Belediye Başkan Adayı Serhat Bedir Gidiş kaç yaşında, nereli? Mehmet Dönmez kimdir? AK Parti Hatay- İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez kaç yaşında, nereli? Selahattin Çolak kimdir? AK Parti Hatay- Hassa Belediye Başkan adayı Selahattin Çolak kaç yaşında, nereli? Oğuz Uslu kimdir? Memleket Partisi Kocaeli Kandıra Belediye Başkan Adayı Oğuz Uslu kaç yaşında, nereli? Değer Tultak kimdir? AK Parti Hatay- Arsuz Belediye Başkana dayı Değer Tultak kaç yaşında, nereli? Timur Duman kimdir? Memleket Partisi Kocaeli İzmit Belediye Başkan Adayı Timur Duman kaç yaşında, nereli? Rıfat Sarı kimdir? AK Parti Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Rıfat Sarı kaç yaşında, nereli? Mehmet Şentürk kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Bozkurt Belediye Başkan adayı Mehmet Şentürk kaç yaşında, nereli? Sezayi Pütün kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Beyağaç Belediye Başkan adayı Sezayi Pütün kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title