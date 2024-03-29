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Murat Kurum: İstanbul'un geleceği için karar vereceğiz

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Sandığa gittiğimizde İstanbul'da deprem çilesi bitsin mi, trafikte yaşadığımız o sorun artık İstanbul'un gündeminden tamamen kalksın mı, bunun kararını vereceğiz. Burada mesele İstanbul, mesele İstanbul'un geleceği." dedi.

Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlenen Caferiler ile Sahur Sofrası programında vatandaşlara hitap etti.

"Caferi kardeşlerimizin hiçbir endişesi olmayacak. Sizlerle birlikte eyleme geçeceğiz. Ne eksiğimiz varsa, ne sorunumuz varsa masada oturacağız, birlikte karar vereceğiz" diye konuşan Kurum, göreve geldiklerinde inanç özgürlüğüne sahip çıkacaklarını belirtti.

İstanbul'un 72 milletten insanın barış ve huzur içinde yaşadığı kadim bir şehir olduğunu, hizmet anlayışlarında kimin nereli olduğu veya neye inandığı hususlarına bakmadıklarını dile getiren Kurum, herkesin belediyecilik hizmetlerinden eşit ve adil yararlanmasını esas aldıklarını söyledi.

Milletin her anında hep yanında olacaklarını vurgulayan Kurum, "Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür. Bu söz, Murat Kurum sözüdür." ifadelerini kullandı.

İBB Başkan adayı Kurum, bakanlık yaptığı dönemde afetlerle ilgili yaptıkları çalışmaları aktardı.

Bu acıların bir daha yaşanmamasını istediklerini, yaşanmaması adına da çalışıp çabalayıp İstanbul'u depreme hazır hale getirmek istediklerini belirten Kurum, "Burada yapılması gereken tek şey, depremle mücadele etmektir. Gerçekten bir milli güvenlik meselesidir, beka sorunudur. Bu sorunu halletmek için de çalışmak gerekir, çabalamak gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Murat Kurum, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlara verdikleri sözleri tuttuklarını, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başladıklarını, 1 yılın ardından afetzedelerin yeni evlerine yerleşmeye başladıklarını aktardı.

"Burada mesele İstanbul, mesele İstanbul'un geleceği"

Çaresizlik kadar zor bir durumun olmadığının altını çizen Kurum, "O yüzden biz kaderimizi hep birlikte çizmek zorundayız. Mücadele edeceğiz, üstümüze düşen vazifeyi yapacağız, takdir Rabb'imizindir ama bekleyip duramayız, burada mücadeleyi 31 Mart'ta sandığa gittiğimizde birlikte vereceğiz. Sandığa gittiğimizde İstanbul'da deprem çilesi bitsin mi, trafikte yaşadığımız o sorun artık İstanbul'un gündeminden tamamen kalksın mı, bunun kararını vereceğiz. Burada mesele İstanbul, mesele İstanbul'un geleceği." diye konuştu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin verdikleri sözleri tutmadığını kaydederek, "Hani her şey güzel olacaktı? Hani herkes mutlu olacaktı, huzurlu olacaktı? Nerede bu sözler, hepsi unutuldu." ifadelerini kullandı.

Caferiler Derneğinin bulunduğu alanın avlusunun yapılması gerektiğini, gençlerin spor tesisine ihtiyaç duyduğunu anlatan Kurum, göreve geldiğinde bu hizmetleri hayata geçireceğini dile getirdi.

" Küçükçekmece'nin hali ortada"

Murat Kurum, Küçükçekmecelilerin mevcut İBB yönetimi tarafından yalnız bırakıldığını belirterek, şunları kaydetti:

" Küçükçekmece'nin hali ortada, 5 yıllık süreçte maalesef bizim bıraktığımız dönemden geriye gitmiş. Halbuki ne uğraşlar verdik. Ben burada yaşadım, burada çalıştım. Birçok sokakta emeğim var, alın terim var. Okullar, hastaneler, konutlar, parklar yaptım. Üstüne sen de bir şey koy. Sel olduğunda buraya geldim. Milletvekiliyim, vatandaşlarımızın ne ihtiyacı var diye geldim, baktım ne ilçe belediyesi var ne de Büyükşehir Belediyesi var."

Programa, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Cumhur İttifakı Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz, Caferilik İnancını Tanıtma, Araştırma ve Eğitim Derneği Başkanı Hasan Babur ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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