Küçükçekmece'de Hafif Ticari Araçla Gelen Şahıslara Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Küçükçekmece'de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araçla gelen şüpheliler, kaldırımda oturan 2 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 1'i ağır 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL