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Küçükçekmece'de Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

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Küçükçekmece'de tekstil fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Korkutan yangın, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'ndeki tekstil fabrikasının deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Yangın ise kısa sürede büyüyerek alevlere dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Depoya gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Sevk edilen polis ekipleri de güvenlik amacıyla yolu kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından yangın diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Korkutan yangında yaralı ve can kaybı olmazken, fabrikanın deposunda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesiyle ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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