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İstanbul Küçükçekmece'de Kuyumcu Soygunu: 2 Kardeş Tutuklandı

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İstanbul Küçükçekmece'de maskeli silahlı 2 soyguncu, kuyumcu dükkanına girerek kuyumcu sahibini etkisiz hale getirdi ve 250 bin TL değerinde altınla kaçtı. Polis tarafından yakalanan 2 soyguncu kardeş tutuklandı.

İstanbul Küçükçekmece'de, kuyumcu dükkanına giren maskeli silahlı 2 soyguncu kuyumcu sahibi B.K'yı etkisiz hale getirdikten sonra 250 bin TL değerinde altınla kaçtı. Polis tarafından yakalanan 2 soyguncu kardeş çıktı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 2 soyguncu kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edilen bilgiye göre; olay 9 Mart günü öğle saatlerinde meydana geldi. Kuyumcu B.K, dükkanda tek başına bulunduğu sırada yüzleri maskeli silahlı 2 kişi kuyumcu içeri girdi. Silah doğrulttukları kuyumcu B.K'ya uzattıkları poşete altınları doldurmasını istedi. 250 bin TL değerinde 9 adet 14 ve 22 ayardan oluşan bilezikleri poşete doldurduğu sırada kuyumcu B.K'nin 'polis geliyor' demesi üzerine panikleyen iki soyguncu işyerinden çıktı, havaya ateş ederek yaya olarak kaçtı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerinde yapılan çalışmalarda 6 adet boş kovan buldu. Öte yandan soyguncuların ateş ettiği sırada park halinde bulunan bir otomobile de mermi isabet ettiği öğrenildi. Olanlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

2 KARDEŞ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soyguncuların kaçtığı güzergahta güvenlik kamera kayıtlarını toplayan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir soyguncunun kaçarken maskesiz görüntüsünü ele geçirdi. Bu yönde çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 11 Mart günü 2 soyguncuyu görünce aralarında kovalamaca başladı. Kısa bir kovalamacanın ardından gözaltına alınan Selim B.,, ve Ferhat B., adlı iki soyguncu kardeş Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.Üzerlerinde 5 bin 495 TL para ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 soyguncu kardeş çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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