KÜÇÜKÇEKMECE'DE DURDURULAN MİNİBÜSTEN 40 KİŞİ ÇIKTI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE DURDURULAN MİNİBÜSTEN 40 KİŞİ ÇIKTI

KÜÇÜKÇEKMECE'de yapılan denetimlerde bir yolcu minibüsünde 40 kişi çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DURDURULAN MİNİBÜSTEN 40 KİŞİ ÇIKTI
17.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:51

KÜÇÜKÇEKMECE'de yapılan denetimlerde bir yolcu minibüsünde 40 kişi çıktı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah ilçenin değişik noktalarında minibüslere yönelik denetim yaptı. Aşık Veysel Caddesi üzerinde durdurulan bir minibüste toplam 40 yolcu bulunduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra minibüs güzergahı dışında Sanayi Caddesi'nde durdurulan bir başka minibüs ve servis aracında 24'ü ayakta olmak üzere toplam 38 yolcu bulunduğu belirlendi.

Trafik ekipleri iki minibüs sürücüsüne fazla yolcu taşımak suçundan 104'er TL ceza kesti. Bir minibüs güzergah dışı yolcu taşıdığı gerekçesiyle 15 gün trafikten yasaklanırken aracı çekici ile kaldırıldı. Bu sürücüye ayrıca Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 180 TL idari ceza uygulandı.

SERVİS ŞOFÖRÜ ADAY SÜRÜCÜ ÇIKTI

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu bir servis minibüsü şoförünün 'Sürücü adayı'  olduğu belirlendi. Aday sürücüye ve araç sahibine 1228'er TL ceza kesildi. Araçta, kurallara göre dezenfektan bulunmadığı da tespit edilince Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 900 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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