KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı kamerada Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı kamerada

TRABZON - Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 70-80 km'yi bulan fırtına birçok noktada maddi hasara neden oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servis binasının çatısının bir kısmı ise fırtına nedeniyle uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda can kaybı yaşanmazken, otomobilde hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı kamerada

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı kamerada

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı kamerada

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

İstanbul'da endişe yaratan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title