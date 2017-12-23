Kto Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz Açıklaması

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, 'İhracat Teşvikleri, Destekleri ve İthalat Politikaları' toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni bir ihracat seferberliği ilan edilmeli, yeni başarı hikayeleri yazılmalı" dedi.



KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, kentin ihracat konusunda yeni adımlar atarak toplam ihracattan aldığı payın daha da artırması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bunun için de rekabetçiliğin önemine değinen Başkan Hiçyılmaz, KTO yönetimi olarak göreve gelmeleriyle üyelere çeşitli desteklerde bulunduklarını sözlerine ekledi. Hiçyılmaz, "Üretmek artık günümüzde çok kolay bir mesele. Çünkü teknoloji, makineler ve onların bize vermiş olduğu imkanlarla üretmek artık kolay. Zor olan bunun ticaretini yapmaktır. Dolayısıyla hem satış yapmak zordur hem de ihracat noktasında epey bir gayret gerekiyor. Kayseri biliyorsunuz İç Anadolu Bölgesi'nde ticaret ve sanayi başta olmak üzere birçok alanda elde ettiği kazanımlarla adından söz ettiren ve 'marka şehir' olma yolunda ilerleyen çok güzel bir şehir. İlimizin nüfusu Türkiye'nin nüfusunun yüzde 1,7'sine tekabül etmesine rağmen ihracat rakamlarına baktığımızda sadece yüzde 1'ini yapıyor olmamız bu tür toplantıların çok önemli olduğunu gösteriyor. Bizin nüfusa oranla ihracat yapabilme noktasına gelebilmemiz için epey gayret göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Kayseri'nin ihracat konusunda yeni adımlar atarak toplam ihracattan aldığı payı daha da artırması gerektiğini düşünüyorum. Sadece ihracatta değil ticaret yapabilmek için rekabetçiliğin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Biz, ihracat yapabilmek için de rekabetçiliğimizin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. İş dünyamızın rekabetçiliğinin artırılması için teknolojisi yüksek ürünlerin üretilmesi daha yaygın bir şekilde teşvik edilmelidir. Rekabetçiliği geliştirecek diğer bir noktada üretilen ürünlerin dünya piyasalarına nakledilmesinde sağlanacak desteklerdir diye düşünüyorum. Çünkü bugün bize ihracata yönelik çıkış kapımız Mersin Limanı'dır. Ancak Kayseri'den Mersin'e bu malların gönderilmesi konusunda fiyatların yüksekliği şikayet konusu olmakta, bu bakımdan da rekabetçiliğimizi artırmak için de bu desteğin verilmesinin çok önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca iş dünyasının ihracat konusunda daha çok bilgilendirilmesi ve eğitim konularına daha çok ağırlık verilmesi gerektiği de bir başka husustur. İhracatın artması, teknolojinin daha yoğun olduğu üretimlere geçebilmemiz açısından üniversitelerin de etkili olduğu kanaatindeyim. Üniversite - sanayi iş dünyası işbirliğinin son zamanlarda bir mesafe kat edildiğini görmekle beraber iş dünyasına daha çok etki edebilecekleri kanaatim var. Üniversitelerin bilgi birikimlerini iş dünyasıyla paylaşmak suretiyle daha teknolojisi yoğun ürünlerin üretilmesi ve ihraç ettiğimiz ürünlerden daha çok para kazanmamızı sağlayacak unsurların devreye alınması üniversitelerin gayretleriyle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Tüm bunlarla birlikte yeni bir ihracat seferberliği ilan edilmeli, yeni başarı hikayeleri yazılmalı diye düşünüyorum. Kayseri Ticaret Odası olarak Kayseri'de ihracatın artırılmasına yönelik yapmış olduğumuz faaliyetlerin başında ihracat yapacak elemanların yetiştirilmesi konusunda epey bir gayret gösterdik. İŞKUR ile beraber düzenlemiş olduğumuz bu faaliyetler içerisinde ihracatçılarımıza yönelik eleman yetiştirilmesi konusunda eğitim faaliyetlerini çok etkili bir şekilde yaptık. Üyelerimizi ufkunu açmak ve teşvik etmek bakımından yurt dışına götürdük. Kayseri Ticaret Odası olarak geçtiğimiz 4 yılı aşkın süre içerisinde üyelerimizin kabuğunu kırarak kendi içlerinden çıkmalarını ve kendilerini daha gelişmiş firmalar, bölgeler nerelerse görmeleri açısından teşvik ediyoruz. Yurt içinde de fuarlara katılım noktasında da yol masraflarını karşılıyoruz. Önümüzdeki dönem de inşallah yurt dışı için de bu desteklerimizi ve teşviklerimizi devreye alacağız. Yurt dışındaki fuarlara, teknolojik bölgelere üyelerimizin götürülmesi konusunda gayretlerimizi daha da artıracağız. Kayseri Ticaret Odası olarak göreve geldikten sonra ihracatın ne kadar önemli olduğunu ve Kayseri'de ihracatın daha da artırılması gerektiği noktasında hareketle yurt dışında bazı potansiyel gördüğümüz yerlerde temsilcilikler açmayı düşünmüştük. Bu temsilciliklerin ilkini de Kuzey Irak'ta Erbil'de açalım diye düşündük. Çünkü bizim en çok ihracat yaptığımız ülke Kuzey Irak. Bunu gerçekleştirmek için çalışma yaparken DEAŞ belası ortaya çıktı, bu projemiz yarım kaldı. Vazgeçmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.



Toplantıya katılan Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre ise yaptığı konuşmada, bakanlık olarak firmaların sorunlarını çözüme kavuşturmak için çaba harcadıklarını vurguladı. Dilemre, "Bugün yaptığımız toplantı 41 ile ve bin 500 firmaya ulaşan bir projenin bu yılki son adımlarından birini oluşturuyor. Bakanımızın talimatları doğrultusunda, bakanlığımızın sağladığı destekler, gerçekleştirilen faaliyetleri ve bunların bilinirliğini sağlamak amacıyla Nisan ayından bu yana il bazlı firma düzeyinde ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretleri doğrudan firmalarımızın üretim tesislerini ziyaret ederek firma sahipleri ve üst düzey yöneticileriyle görüşerek yapıyoruz. Ziyaret edilen her ilde iki günlük program dahilinde firma ziyaretlerinin yanı sıra oda üyeleri firmaların temsilcilerinin katılımı ile Ekonomi Bakanlığı destek ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştiriyoruz. Gerek firma ziyaretlerimizde gerekse ticaret ve sanayi odası toplantılarımızda firmaların bakanlığımız ile ilgili sorunlarını dinliyoruz, ziyaret esnasında çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bakanlığımızın görev alanı dışında kalan sorunları da bakanlığımız üzerinden ilgili kuruma ileterek çözüme kavuşturmak için çaba harcıyoruz" diye konuştu.



Toplantı konuşmaların ardından soru ve cevap şeklinde devam etti. - KAYSERİ