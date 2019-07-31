KRİPTOPARA – Piyasa hacmi 270 milyar dolara yükseldi

ABD'li Demokrat Senatör Mike Crapo'nun, Senato'nun "her ne kadar istese de" Bitcoin'i yasaklayamayacağı açıklamalarının ardından piyasa hacmi 270 milyar 337 milyon dolar ile 270 milyar doların üzerine yükseldi.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'nin Salı günü kripto para birimlerine yönelik düzenlediği toplantıda Crapo, kripto para birimlerine yönelik olumlu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle olması gerektiğini savunmuyorum fakat eğer ABD kripto para birimlerinin ülkede kullanılmasını istemese ve kripto para birimlerini yasaklamaya kalkışsa, bunu yapamayacağını düşünüyorum çünkü bu küresel bir teknoloji ve yeniliktir"

Ayrıca, Çin Bilgi ve Sanayi Geliştirme Merkezi (CCID) kripto para birimleri sıralamasında kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 11'inci sıraya yükseldi.

CCID tarafından 13'üncüsü yayınlanan ve kripto para birimleri projelerini temel teknoloji, uygulanabilirlik ve yaratıcılık kapsamında değerlendiren sıralamada, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, listede Mayıs ayına göre bir basamak yükselerek 11'inci sıraya ulaştı.

CCID verilerine göre piyasanın en yüksek hacimli sekizinci kripto para birimi EOS sıralamanın zirvesinde yer almaya devam ederken, EOS'u sırasıyla Ethereum ve TRON takip etti.

Gelişmelerin ardından piyasadaki karışık seyir devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.43 arışla 9 bin 775 dolara yükseldi ve 174 milyar 484 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 64.6'sını oluşturdu.

Toplam 2,397 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 0.01 ile yalnızca Tether düşerken, yüzde 4.62 ile de en çok Bitcoin Cash değer kazandı.

En büyük 100'den de son 24 saatte 74'ü yükseldi ve piyasadaki artışa yüzde 19.81 ile 18'inci sıradaki Tezos öncülük etti.

Piyasadaki dalgalanmaların hafiflemesiyle piyasa hacmi 270 milyar 337 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 46 milyar 291 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 2.43

2.Ethereum yüzde 1.92

3.Ripple yüzde 1.90

4.Litecoin yüzde 3.93

5.Bitcoin Cash yüzde 4.62

6.Binance Coin yüzde 2.41

8.EOS yüzde 0.79

9.Bitcoin SV yüzde 0.08

10.Stellar yüzde 0.92 yükselirken

7.Tether yüzde 0.01 düştü. (Grafik)



Kaynak: DHA