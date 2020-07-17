Kremlin Sözcüsü Peskov: "Korona virüs aşı çalışmalarını çalmaya yönelik girişimlerle ilgimiz yok"
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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Korona virüs aşı çalışmalarını çalmaya yönelik girişimlerle ilgimiz yok"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, farklı ülkelerde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarının bilgilerini çalmaya yönelik yapılan girişimlerle ilgileri olmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov:
17.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:18

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, farklı ülkelerde yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarının bilgilerini çalmaya yönelik yapılan girişimlerle ilgileri olmadığını açıkladı.

İngiltere'nin Rus hükümeti tarafından desteklendiğini düşündükleri bilgisayar korsanlarının İngiltere'de geliştirilen yeni tip korona virüs (Covid-19) aşı çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri ele geçirme iddialarına Kremlin'den yanıt geldi. Konuya ilişkin açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Biz, ilaç firmalarının ve araştırma merkezlerinin aşı çalışmalarını kimin çalmaya çalıştığına ilişkin bir bilgiye sahip değiliz. Bu konuyla ilgili tek bir şey söyleyebilirim. Rusya'nın bu tarz eylemlerle ilgisi olamaz" şeklinde konuştu.

ABD, İngiltere ve Kanada tarafından dün yapılan açıklamalarda, kendi merkezlerinde yapılan korona virüs aşısı çalışmalarının Rusya'ya bağlı APT29, Cozy Bear adlı hacker grubu tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı duyurulmuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab yaptığı açıklamada "Rus istihbarat servislerinin korona virüs salgını ile mücadele için yapılan çalışmaları hedeflemesi tamamen kabul edilemez. Diğerleri bencil menfaatlerini ve umursamaz davranışlarını sürdürürken İngiltere ve müttefikleri bir aşı bulma ve küresel sağlığı koruma çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Raab, Rus bilgisayar korsanlarının 2019 Genel Seçimlerini de hedef aldığını hatırlatarak, "İngiltere hükümeti, Rus hackerların 2019 Genel Seçimlerine dair yasa dışı olarak edinilen hükümet belgelerine müdahale etmeye çalıştıklarını neredeyse kesin olarak değerlendirmekte" demişti.

Korona virüs test sayısının 24 milyon 300 bini geçtiği Rusya'da toplam vak'a sayısı 759 bin 203'e, iyileşen hasta sayısı 539 bin 373'e ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 12 bin 123'e yükseldi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Manşet

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