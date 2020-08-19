Kovid-19 tedbirleri denetimi Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kent genelinde gerçekleştirilen denetimlere Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner ile Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş da katıldı.

Mende Pazarı bölgesindeki denetimlerde vatandaşlarla sohbet eden Vali Kocabıyık, tedbirlere uyulması konusunda çağrıda bulundu.

İl genelinde vatandaşların büyük ölçüde tedbirlere uyduğunu aktaran Kocabıyık, bu bilinçle devam edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Özellikle maske kullanımı konusunda vatandaşların özenli davrandığını ifade eden Kocabıyık, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' diyerek denetimler gerçekleştiriyoruz. İlimiz genelinde tüm yaşam alanlarında ekiplerimiz vatandaşlarımızı bilgilendirerek, tedbirlere uyulup uyulmadığına yönelik denetimlerine devam ediyor. Hep birlikte bugünleri geride bırakacağız. Tek yapmamız gereken salgın bitene kadar maske kullanımı, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uymak. Uşak olarak salgına boyun eğmeyeceğiz, hep birlikte başaracağız." dedi.

Kaynak: AA