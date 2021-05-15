Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 162 milyon 991 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 378 bine, iyileşenlerin sayısı ise 140 milyon 963 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 162 milyon 991 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 378 bine, iyileşenlerin sayısı ise 140 milyon 963 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 674 bini, Hindistan'da 24 milyon 671 bini, Brezilya'da 15 milyon 521 bini ve Fransa'da 5 milyon 863 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 414 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre 155 milyondan fazla kişiye ilk doz, 120 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, halka Kovid-19 kısıtlamaları ve tedbirlerine uymaya devam etmeleri çağrısında bulunarak mücadele edip salgını yeneceklerini söyledi.

Çin, Kovid-19 vakalarının artışa geçtiği Nepal'den, virüs bulaşmasını önlemek amacıyla Everest Dağı'na tırmanma girişimlerini iptal etti.

Portekiz, Kovid-19 vakalarının düşük olduğu Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu.

Japonya, ABD'li ilaç devi Pfizer ile Eylül 2021'e kadar 50 milyon doz Kovid-19 aşısı daha tedarik etmek üzere anlaşmaya vardı.

Tayvan yönetimi, son günlerde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün itibarıyla yeni kısıtlamalar getirildiğini açıkladı. Yeni kısıtlamalar kapsamında, kapalı mekanlarda en fazla 5 kişinin bir araya gelebileceği, açık mekanlarda ise sosyal aktivitelerin 10 kişi ile sınırlandırıldığı bildirildi.

Tayland'da yetkililer, başkent Bangkok'ta restoranların yeme içme hizmetlerine yeniden izin vermesinin planlandığını bildirdi. Açılması planlanan yeme içme yerlerinin yüzde 25'lik kapasite ile belirli saatler arasında hizmet verebileceği belirtildi.

Sri Lanka hükümeti ve Dünya Bankası, ülkenin Kovid-19 aşılarına erişimine ve dağıtımına yardımcı olmak amacıyla 80,5 milyon dolarlık ek finansman anlaşması imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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