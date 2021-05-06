Kosova'ya Türkiye'den Ramazan desteği
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Kosova'ya Türkiye'den Ramazan desteği

Kosova'ya Türkiye'den Ramazan desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk yardımseverler "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla Kosova'nın Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk yardımseverler "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla Kosova'nın Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı organizasyonuyla Balkanlar'da Ramazan yardım çalışmalarına devam ediyor. Türk yardımseverler tarafından, ülkede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıldı. Başta Türkiye olmak üzere 30 ülke ve 100'den fazla bölgede Ramazan çalışmaları gerçekleştiren dernek 10 bini Türkiye'de olmak üzere 25 bin aileye gıda kumanyası ulaştırmayı hedefliyor.

25 bin aileye Ramazan kumanyası

Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde yaşayan 420 Müslüman aileye gıda kumanyası dağıtımı yapılırken başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede ise 25 bin aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirildi. - PRİŞTİNE

Kosova'ya Türkiye'den Ramazan desteği
Kosova'ya Türkiye'den Ramazan desteği
Kosova'ya Türkiye'den Ramazan desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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