'Koronavirüs sebebiyle işten çıkarılan işçiler hukuk yoluyla haklarını alabilir' Özellikle bazı işyerleri salgını sebep göstererek, çalışanlarına ücretsiz izin dayatırken, bazıları da çalışanlarını işten çıkarıyor. Peki koronavirüs nedeniyle işini kaybeden ya da ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya kalan işçi ne yapacak? Yasal hakları neler?

Kısa sürede tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de de hızla yayılmaya devam ediyor. Hükümet salgının etkisini azaltmak için bir dizi önlemler aldı Bu süreçte evde kalın uyarıları ile birlikte pek çok iş yerinin kapatılması hem iş vereni hem de işçiyi zora sokuyor.

Özellikle bazı iş yerleri salgını sebep göstererek çalışanlarına ücretsiz izin dayatırken bazıları da çalışanlarını işten çıkarıyor. Peki koronavirüs nedeniyle işini kaybeden ya da ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya kalan işçi ne yapacak? Yasal hakları neler? Euronews.com'da Görüntüle