Korona virüs yasağına takılan 19 yaşındaki gelin özel izinle dünya evine girdi
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Korona virüs yasağına takılan 19 yaşındaki gelin özel izinle dünya evine girdi

Korona virüs yasağına takılan 19 yaşındaki gelin özel izinle dünya evine girdi
07.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:12

Antalya'da 19 yaşında olması nedeniyle, korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına takılan gelin adayı, Vali Münir Karaloğlu'nun verdiği özel izinle 24 yaşındaki nişanlısıyla nikahları kıyıldı.

Antalya'da 19 yaşında olması nedeniyle, korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına takılan gelin adayı, Vali Münir Karaloğlu'nun verdiği özel izinle 24 yaşındaki nişanlısıyla nikahları kıyıldı. Bir günlük verilen özel izinle nikah masasına oturan gelin Aslınur Gümüş, "Bizim için güzel bir anı oldu" dedi.

Antalya'da şoför Nedim Kütük ve ev kızı Aslınur Gümüş, geçtiğimiz aralık ayında nişanlandı. Mart ayına düğün kararı alan genç çift, yeni tip Korona virüs (Covid-19) engeline takıldı. Gelin adayının 19 yaşında olması ve sokağa çıkma kısıtlamasına takılması nedeniyle nikahta kıyılamadı.Düğünleri iptal olan gençler, en azından nikah kıyabilmek için uğraş vermeye başladı. Yaklaşık bir aylık girişimine rağmen Kütük, nişanlısı Gümüş'e nikah için izin alamadı. Birkaç gün önce sokağa çıkma kısıtlamasında canı karpuz isteyen hamile bir kadının Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan yardım istemesini ve bu isteğinin yerini getirildiğini gören Nedim Kütük'te Vali Münir Karaloğlu'ndan sosyal medya hesabından mesaj atarak yardım istedi. Kütük mesajında," Sizden başka çaremiz kalmadı sayın valim, lütfen yardımcı olun. Nikah dairesi izinli yazılı belge istiyor. Nişanlımın yaşı 19 olduğu için, lütfen artık yardım edin nikahımızı yapalım. Saygıdeğer valim evlenmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Vali Karaloğlu, gencin mesajına, "Arkadaşlar sizi arayacak" diye cevap verdi ve yaş sınırına takılan 19 yaşındaki Aslınur Gümüş için bugüne bir günlük özel izin verildi. Muratpaşa Kaymakamlığınca düzenlenen 'evlendirme' amaçlı seyahat izin belgesini alan gençler Kepez Belediyesi Evlendirme Dairesinin yolunu tuttu. Öğleden sonra nikah salona gelen gençlerin nikahları düzenlenen törenle kıyıldı. Maskeli şekilde, şahitler eşliğinde nikahları kıyılan gençlerden evlilik cüzdanı geline verildi.

"Yaşımdan dolayı yasağa takıldım"

Aslınur gümüş, "Çok mutluyum. Bize bu imkanı sağladığı için, valimiz ve kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Biz geçtiğimiz aralık ayında nişanlandık, mart ayında da düğünümüz olacaktı. Ama iptal oldu korona virüs nedeniyle. Bizde nikah yapmak istedik ama yaşımdan dolayı olmadı. Bunun ardından nişanlım Vali Münir Karaloğlu'na sosyal medya aracılığıyla mesaj attı. Sağ olsun bizi geri çevirmediler. Bir günlük izin verildi. 19 yaşında sokağa çıkma yasağına takıldım.Ama böyle olunca da bizim için güzel bir anı oldu" dedi.

"Evlenemeyeceğiz diye hayal ediyorduk"

Nedim Kütük, 1,5 aydır çok sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Her yere başvuru yaptım ama çözüm olmadı. Sağ olsun valimize sosyal medyadan mesaj attım. Bu mesajı atma sebebim de hamile bir bayanın valimizden karpuz istemesiydi. Ben de şansımı denemek istedim. Olumlu geri geldiler, çok teşekkür ediyorum. Evlenemeyeceğiz diye hayal ediyorduk" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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