Korona aşısı ücretli mi? Korona aşı başvurusu nasıl yapılır?

Bu Cuma yapılması planlanan Korona aşısı ücretli mi? Korona aşı başvurusu nasıl yapılır?

Korona aşısı ücretli mi? Korona aşı başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

KORONA AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

KORONAVİRÜS AŞISI NERELERDE YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 bin Aile Sağlık Merkezi süreçte etkin ve hızlı rol oynayacak. Kamu hastaneleri ile özel hastaneler de devreye girecek. Hastaneler 16.00'dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacak. Günde en az 1 milyon 100 bin kişinin aşılanması planlanıyor. Poliklinik ortamında gece 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapılacak.

Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak. Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.