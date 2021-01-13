Korona aşısı ücretli mi? Korona aşı başvurusu nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona aşısı ücretli mi? Korona aşı başvurusu nasıl yapılır?

13.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:23
Korona aşısı ücretli mi? Korona aşı başvurusu nasıl yapılır?

Bu Cuma yapılması planlanan Korona aşısı ücretli mi? Korona aşı başvurusu nasıl yapılır?

Korona aşısı ücretli mi? Korona aşı başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

KORONA AŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

KORONAVİRÜS AŞISI NERELERDE YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 27 bin Aile Sağlık Merkezi süreçte etkin ve hızlı rol oynayacak. Kamu hastaneleri ile özel hastaneler de devreye girecek. Hastaneler 16.00'dan sonra randevu sistemi ile aşı yapacak. Günde en az 1 milyon 100 bin kişinin aşılanması planlanıyor. Poliklinik ortamında gece 23.00'e, 24.00'e kadar randevu ile aşılama yapılacak.

Kronik hastalar ve evden çıkamayacak durumda olanlar için aşılar evlerinde yapılacak. Filyasyon ekibinde yer alan sağlıkçılarla birlikte aile hekimleri de aşılama çalışmalarında görevlendirilebilecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Muharrem İnce Nikol Paşinyan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Cemal Hünal İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Samet Aybaba Abdullah Avcı Emre Taşdemir
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona aşısı ücretli mi? Korona aşı başvurusu nasıl yapılır? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 17:23:39. #1.15#
title