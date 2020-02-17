KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ ESKİ BAKAN EROĞLU İKNA ETTİ
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KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ ESKİ BAKAN EROĞLU İKNA ETTİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ikna etti.

17.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:38
KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİŞİYİ ESKİ BAKAN EROĞLU İKNA ETTİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan kişiyi eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ikna etti. Korkuluklardan indirilen kişi polis merkezine götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında  köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı,  olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında köprüden geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu intihar girişimini görerek durdu. Aracından inen Eroğlu, bir süre intihar girişiminde bulunan kişi ile konuştu. Eski Bakan Eroğlu korkuluklara çıkan kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. 2 buçuk saat süren intihar girişimi sona ererken, korkuluklardan indirilen kişi polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------Korkuluklardaki şahsın görüntüsü-Polisin ikna çalışmaları-Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel  Eroğlu görüntüsü-İntihar girişiminde bulunan kişi ile konuşması-İkna etmesi-Korkuluklardan indirmesi

-Genel ve detay  görüntüler


Kaynak: DHA
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