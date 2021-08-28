Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
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Kopan parmakları jandarma yetiştirdi

Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta elini tarım makinasına kaptırıp hastaneye kaldırılan kadının kopan parmakları, jandarma ekipleri tarafından bulunup hastaneye yetiştirildi.

Sivas'ta elini tarım makinasına kaptırıp hastaneye kaldırılan kadının kopan parmakları, jandarma ekipleri tarafından bulunup hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Demircilik köyünde meydana geldi. M.U. (55) isimli kadın, hasat edilen buğdayların kamyona yüklendiği sırada elini palete kaptırdı. Ağır yaralanan kadın yakınları tarafından Numune hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli müdahale yapılamayınca yaralı bu kez de yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi. M.U. burada tedavi altına alınırken kopan parmakları jandarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye yetiştirildi. - SİVAS

Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
Kopan parmakları jandarma yetiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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