Konyaspor, hazırlık maçında Erzurumspor karşısında galip geldi

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya BB Erzurumspor, Szumski, Celal, Aykut, Fırat, Mustafa, Gökhan Kardeş, Gökhan Alsan, Özgür, Novikovas, Ahmet ve Olanare ilk 11'iyle başladı. Konyaspor'un ilk 11'i ise Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Bytyqi, Rahmanovic, Daci ve Cikalleshi'den oluştu. Konyaspor, 9'uncu dakikada Hadziahmetovic'in attığı gol ile 1-0 öne geçti. 22'nci dakikada Rahmanovic, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Erzurumspor, 69'uncu dakikada Oltan'ın golüyle farkı 1'e indirse de Konyaspor, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. - İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı