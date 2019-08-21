Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

21.08.2019 21:56

Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, iki grupta oynanan 7'ye 4 oyun, tempolu koşu ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan, izinli olan Marko Jevtovic ile Paolo Hurtado idmana katılmazken, tedavi süreci devam eden Volkan Fındıklı takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: AA