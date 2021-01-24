Son dakika: İsmail Kartal: "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik"

- İsmail Kartal: "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik"

KONYA - Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Antalyaspor karşısında iyi mücadele edip, disiplinli oynadıklarını belirterek, "Kazanmaya yakın olan taraf bizdik" dedi.

Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Antalyaspor'un son 4-5 haftadır çok ciddi bir yükselişi olduğunu dile getiren İsmail Kartal, "Kalabalık savunmayla tamamen oyun kurgusunu bekleyerek, oyunu sıkı savunma üzerine kurup, önde çok hızlı oyuncuları var. Boş alan yakaladıklarında da sonuç almak isteyen bir takım. Bunun böyle olduğunu biliyorduk. Hafta içi iyi çalıştık. Özellikle duran topların birçoğunda başarılı olduk. Direkten dönen toplarımız var. İstediğimiz golü bulamadık sadece. Ama bu tip takımları açmak kolay değil. Çok kalabalık savunmayla bizi çok iyi perdelediler. Ama oyuncularım gol atmak için, kazanmak için çok zorladı, çok uğraştı" şeklinde konuştu.

"Bu tip takımlara karşı kazanamıyorsanız, en azından kaybetmeyeceksiniz"

Antalyaspor karşısında disiplinli oynadıklarını kaydeden Kartal, "Sonuçta bu tip takımlara karşı kazanamıyorsanız en azından kaybetmeyeceksiniz. 1 puan aldık. İyi mücadele ettik. Kazanmak için sahaya çıktık ama dediğim gibi Antalyaspor takımının da önde çok etkili oyuncuları var. Boş alanları iyi değerlendiren oyuncuları olduğu için çok dikkatle oyuncularımızla çalıştık, anlattık. Sonuçta kazanabilirdik. Kazanmaya yakın olan taraf bizdik. İyi mücadele ettik bugün. Disiplinli oynadık, sonuçta berabere kaldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENVER FURKAN ÇELEBİOĞLU