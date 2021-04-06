Konya ve Aksaray'da "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri" düzenlendi

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Konya ve Aksaray'daki iş çevrelerine yönelik dış ticaret bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, Konya ve Aksaray'daki iş çevrelerine yönelik dış ticaret bilgilendirme seminerleri gerçekleştirildi.

Mart 2020'ye kadar yüz yüze olarak yerinde gerçekleştirilen dış ticaret bilgilendirme seminerleri organizasyonları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde çevrim içi olarak devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu koordinasyonunda Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği eğitim organizasyonunda; Konya, Akşehir, Beyşehir, Ilgın, Ereğli ile Aksaray'daki iş çevrelerine yönelik Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri verildi.

İki gün süren programda, "İhracatta Uygulanan Destek Programları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu", "İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları", "Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", "Türk Eximbank İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları" ve "e-Ticaret/e-İhracat Uygulamaları" uzmanlarca anlatıldı.

Ticaret Bakanlığınca, 2020 yılında 75 ilde, 17 iş birliği kuruluşu ile 45 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 4 bin 131 katılım sağlanmıştı.

Yılın ilk üç ayında 17 ilde gerçekleştirilen 15 çevrim içi Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri'ne 2 bin 898 kişi katıldı.

Bu yıl video konferans yöntemiyle 55 Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan