Konya Tropikal Kelebek Bahçesi örnek proje seçildi Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatınca (UCLG-MEWA) örnek proje seçildiği bildirildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatınca (UCLG-MEWA) örnek proje seçildiği bildirildi.

Selçuklu Belediyesince yapılan yazılı açıklamada, UCLG-MEWA tarafından Birleşmiş Milletler 2030 Gündemi'nin yerelleştirilmesi kapsamında "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırması Projesi"nde, Tropikal Kelebek Bahçesi'nin, "sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları" hedefinde örnek proje olarak gösterildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin ve diğer çalışmalarının örnek gösterilmesinin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Pekyatırmacı, "Türkiye'de örneği bulunmayan Tropikal Kelebek Bahçemiz, Türkiye'nin örnek iki projesinden bir tanesi oldu. İnşallah gerçekleştirmeyi düşündüğümüz yeni projelerimiz de yine farklı platformlarda örnek gösterilecektir. Tabii bunun yanında biz her zaman halkımızın yanında, hemşehrilerimizle iç içe bir belediyeyiz. Yaptığımız çalışmalar ve hazırladığımız mobil uygulamamızın şeffaf belediyecilik anlamında örnek çalışmalar olması doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA