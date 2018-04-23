Konya-Stadyum Otoparkındaki Cinayette Zanlı, 'Kadınlar Yanlışlıkla Vurulmuş'

Stadyum otoparkındaki cinayette zanlı, 'Kadınlar yanlışlıkla vurulmuş'

Konya'da Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında kardeşi Sevgi A. (23) ve baldızı Ceylan P.'yi (29) tabancayla yaralayan, baldızının birlikte yaşadığı Yaşar Telli'yi (31) de öldüren Fevzi A.. (34), yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Fevzi A.'nın polisteki sorgusunda, Aşk mesajlarını sordum. İnkar ettiler. Yaşar, 'Bizim kardeşinle aramızda ağabey kardeş ilişkisi var. Ağabey kardeş gibi mesajlaştık'dedi. Bunun üzerine sinirlenip Yaşar'a ateş ettim. Kadınlar yanlışlıkla vurulmuş dediği öğrenildi.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu açık otoparkında meydana geldi. İnşaat işçisi 1 çocuk babası Fevzi A., dini nikahla evli olan kardeşi Sevgi A. ve baldızı Ceylan P.'yi yanına alıp, 06 BG 386 plakalı otomobiliyle stadyumun açık otoparkına geldi. Ardından da baldızı Ceylan P.'nin birlikte yaşadığı 3 çocuk babası meslektaşı Yaşar Telli'yi çağırdı. Bir süre sonra Yaşar Telli de geldi. Fevzi A., Telli'ye, Baldızımla birliktesin. Üç çocuğunuz var. Kız kardeşimle de mesajlaşmalarını yakaladım. Niye böyle yaptın diye sorunca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerini Fevzi A., Telli'ye, baldızı ve kardeşine tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekiler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Vücudunun 4 kurşun isabet eden Telli, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan yaralı 2 kadının hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA 'YA CAN ALACAĞIM, YA CANIMDAN OLACAĞIM'

Olayın ardından tabancasını otomobilin üzerinde bırakıp kaçan Fevzi A., dün Cihanbeyli ilçesinde polis tarafından yakalandı. Fevzi A.'nın olaydan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından 'Ben bazılarına uyarımı yaptım. Bundan bir sene önce. Bu mesaj bu profilde kalsın. Bir dahasında ya can alacağım, ya canımdan olacağım. Sıkıntı yok. Sağlığını düşünen, sağlığından olmazdı. Bu her iki taraf için geçerli sayın bayım' mesajını paylaştığı görüldü. Cinayetin ardından ise Çoğunuzu seviyorum Allah'a emanet olun. Ben dedim ki yapmayın diye mesaj yayınladı.

KARDEŞİNLE AĞABEY KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR

Fevzi A. ifadesinde, kız kardeşi Sevgi A. ile Yaşar Telli'nin birbirlerine gönderdikleri aşk sözcükleri içerikli mesajları gördüğünü ileri sürdü. Bunun konuşmak için Yaşar Telli'yi de stadyumun otoparkına çağırdığını belirten Fevzi A., orada ilk olarak baldızı Ceylan P. ile tartıştığını söyledi. Fevzi A., ifadesinde, Önce Ceylanla tartıştım. Madem biliyorsun neden bana söylemedin, dedim. Yaşar gelince aynı arabaya geçip oturduk. Onlar arkada ben önde oturuyordum. Aşk mesajlarından bahsettim ve neden bana söylemediklerini sordum. Sevgi de Yaşar'da inkar etti. 'Biz sevgili değiliz' dediler. Yaşar, 'Bizim kardeşinle aramızda ağabey kardeş ilişkisi var. Ağabey kardeş gibi mesajlaştık'dedi. Sinirlenip aşağıya indim. Yaşar'ın bulunduğu yerdeki cam yarı açıktı. Bir an silahı çekip açık yerden Yaşar'ın göğsüne doğru peşpeşe ateş ettim.dedi.

'KADINLAR YANLIŞLIKLA VURULMUŞ'

Kardeşi ve baldızını vurma gibi niyetinin olmadığını ileri süren Fevzi A., Kadınları vurma gibi bir niyetim yoktu. Onlar yanlışlıkla vurulmuş. Namus meselesiydi. Silahı olay yerinde bıraktım. Daha sonra Cihanbeyli'ye gittimdedi. Fevzi A. yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.