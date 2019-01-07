Konya Şeker'den 50 Bin Üreticiye 2 Milyar 262 Milyon Ödeme

Üreticiden 2018 yılında 26 kalem tarımsal ürün alımı gerçekleştiren Konya Şeker, 50 bin üreticiye toplamda 2 milyar 262 milyon 867 bin 465 lira ürün bedeli ödemesi gerçekleştirdi.

Konya Şeker,'den yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında 50 bin üreticiye 26 kalem tarımsal ürün alımında gerçekleştiren Konya Şeker'in, 2 milyar 262 milyon 867 bin 465 lira ürün bedeli ödemesinin Türkiye'deki toplam tarımsal hasılanın yüzde 1'inin üzerinde bir rakama tekabül ettiği belirtildi.



Konya Şeker'in aracısız alım yapması nedeniyle söz konusu ödemenin doğrudan üreticiye intikal ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılında toplam tarımsal ürün bedeli ödemesi içinde pancarın payı 880 milyon lira ile yüzde 39 oldu. Büyük ve küçükbaş besi ile alımını gerçekleştirdiği süt için üreticilere 912 milyon 495 bin 280 lira ödeme yaptı. Bölgede üretimi 6-7 kat artan ayçiçeği için 2018'de yaptığı ödemenin toplam tarımsal girdi ödemeleri içindeki payı yüzde 10'a karşılık gelmek üzere 226 milyon 203 bin 500 lira olarak gerçekleşti. Tane mısır bedeli olarak 57 milyon 918 bin 984 lira ödeme yapan Konya Şeker, 67 milyon 500 bin liralık sözleşmeli patates ekimi yaptırdı. Konya Şeker, un fabrikası ve bulgur fabrikasının ihtiyacı için de 20 milyon 647 bin 874 lira buğday alımı gerçekleştirdi. Konya Şeker bölge üreticisinden elma, yaş üzüm, arpa, kanola, yonca gibi ürünlerin de içinde yer aldığı 26 kalem ürün alımı yaptı."

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker'in amacının daha çok üreterek üreticilerine daha çok ürettirmek olduğunu kaydetti.

2018 yılında 100 bin ton ayçiçeği alımı yaptıklarını vurgulayan Konuk, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Konya Şeker üretici ortaklarına Çumra'daki ikinci şeker fabrikası ile tarımsal ürünleri doğrudan işleyen diğer 11 tesisi kazandırmasaydı bugün üreticisine sadece Konya Merkez'deki şeker fabrikasının alımını yapacağı 1 milyon 855 bin ton pancarın ürün bedeline karşılık gelen 350 milyon lira ödeme yapabilecek, bugün ödemesini yaptığı 2 milyar 262 milyon 867 bin 465 lira ile aradaki farkı oluşturan 1 milyar 912 milyon liralık tarımsal ürün bedelinin önemli bir kısmı ithalat bedeli olarak yurt dışına çıkacak, büyük bir kısmı da bölge çiftçisinin geliri olmayacaktı. Eğer biz o üretim tesislerini yapmasaydık pancar parasının haricinde diğer ürünler için ödediğimiz bu paranın önemli bir kısmı bölge üreticisinin cebine girmeyecek hatta bölgede üretilen ve bizim alıcısı olduğumuz ürünleri de üretici alın terinin karşılığı olan fiyatlardan satamayacaktı. Bizim başarı ölçütümüz pancar parasının üzerine koyduğumuz ve çiftçimize ödemesini yaptığımız her ilave milyonlar, milyarlardır. Bu miktarı ne kadar çok arttırabilirsek üreticinin geliri de üretimi de o kadar çok artmış demektir."

Kaynak: AA