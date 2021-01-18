Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için buzlanma ve don uyarısı
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Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için buzlanma ve don uyarısı

18.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:08
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için buzlanma ve don uyarısı

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Konya'nın kuzeyi dışında kalan yerlerde aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bölgede hava sıcaklığının 4 ila 8 derece altında seyredeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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