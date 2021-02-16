Konya'daki obruklarla ilgili risk haritası oluşturulacak

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında obruk alanlarının tespitine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

SÜ'den yapılan yazılı açıklamada, "Obruk Alanlarının Tespitine Yönelik Proje" kapsamında hazırlanan iş birliği protokolüne imzaları, SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun'un attığı ifade edildi.

Obruklarla ilgili risk haritasının çıkarılmasını ve üretim deseninin belirlenmesini hedefleyen proje ile obrukların, bölgedeki sosyo-ekonomik yapıya etkisinin de ortaya konulacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Protokol ile AFAD ve Selçuk Üniversitesi arasında yapılacak teknik çalışmalar ile obruk oluşum risk sınıfları çerçevesinde tarımsal üretime yönelik yeni bir yol haritasının oluşturulması hedefleniyor. Tarımsal faaliyetlere yönelik arazi kullanımına ilişkin yapacağı değerlendirmenin sonunda konu ile ilgili öneri oluşturacak olan Selçuk Üniversitesi, riskli bölgelerde tarım, sulama ve diğer hidrolik hesaplamalarda kullanılmak üzere toprak örneklemeleri yaparak toprak-su potansiyelinin ölçülmesi, temel fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesinde rol alacak. AFAD tarafından obruk duyarlılık haritalarının oluşturulmasından sonra riskli alanlarda sürdürülebilir sulu tarım için su kaynaklarının akılcı kullanımı, su tahsisleri, modern sulama yöntemlerinin kullanımı, bitki desenine göre sulama planlamalarının yapılmasını da Selçuk Üniversitesi üstlenecek. Proje ile obruk oluşumuna neden olan faktörlere yönelik çözüm önerileri belirlenecek ve obrukların, bölgenin sosyo-ekonomik yapısına etkisi araştırılacak."

"Topluma fayda sağlayacak konularda öncü olmaya çalışıyoruz"

Açıklamada ifadesine yer verilen Prof. Dr. Aksoy, kuraklığı doğrudan hisseden şehirlerden birinin de Konya olduğunu, bu nedenle projeyi çok önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İmzalanan proje ile verimli sonuçların elde edilmesini umduklarını ifade eden Aksoy, "Selçuk Üniversitesi olarak, görevi devraldığımız günden itibaren özellikle yerelde ve ulusalda aynı zamanda uluslararası alanda üniversitemizin kaynaklarını toplumun hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Topluma fayda sağlayacak konularda öncü olmaya çalışıyoruz. Ziraat Fakültemiz de obruk alanlarının tespitine yönelik yürütülen çalışmada daha etkin ve verimli sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun ise üniversite yönetimine teşekkür ederek, "AFAD olarak, akademisyenlerle hareket etmenin önemli olduğunun farkındayız. Bilim insanlarımızla ne kadar çok beraber çalışırsak kamuda, bürokraside daha sağlıklı kararlar alırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler